Caro Carlo Silini, che tristezza, affacciarsi di domenica alla finestra aperta sul Parco del Tassino! non vedo più anziani che passeggiano con il loro passo incerto scaldati dal tiepido sole pomeridiano. Non vedo più i bambini che sul loro monopattino scivolano lungo il pendio, non vedo più mamme e papà che spingono i passeggini e nemmeno cani al guinzaglio che scodinzolano accanto al padrone in cerca di altri pelosi. Il più bel parco di Lugano si limita ora ad accogliere pochi turisti, essendo ormai precluso ai residenti della zona che lo hanno frequentato in ogni ora del giorno fino alla definitiva chiusura del passaggio a livello; oggi, lunedì mattina, nessuno è più entrato nel Parco del Tassino. Sono stati previsti percorsi alternativi per le automobili, ma non è stata presa in considerazione...