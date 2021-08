Ma è un francobollo? In questi giorni ho spedito diverse lettere e su tutte ho messo sulla busta la scritta: «Il colmo della filatelia» rivolta al nuovo francobollo di un franco che qui le incollo e che non sembra proprio un francobollo e che, come si vede, presenta un cono di gelato con tre gusti e potrebbe andare bene per la pubblicità di una gelateria. Manca addirittura il margine dentellato che caratterizzava finora i francobolli. Se vogliamo a tutti i costi vedere un lato positivo dirò che la Posta vuole augurarci una buona e bella estate in libertà, gustandoci in compagnia un rinfrescante gelato.

Giancarlo Maria Fontana, Viganello

La risposta

Caro Giancarlo Maria Fontana, a me il francobollo col cono gelato piace moltissimo. Con pochi clic online ho scoperto che fa parte di una serie realizzata...