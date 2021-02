La neutralità non è sinonimo di indifferenza

Sovente in politica ci si riempie la bocca con la «nostra neutralità». A me questa neutralità suona un po’ da egoismo e indifferenza ai gravi problemi di ingiustizia che ci sono al mondo. Non possiamo dire noi siamo neutrali e guardar via – è omissione di soccorso! Si tende a confondere la neutralità con l’essere pacifisti. Albert Einstein ha scritto: «Il mondo è pericoloso da vivere. Non tanto a causa di coloro che fanno il male, ma di coloro che guardano e lasciano fare». Il fatto che la Svizzera è stata risparmiata durante le due guerre mondiali, fu una carta vincente per noi e dopo il 1945 ha potuto realizzarsi nel ruolo di prestatrice di buoni affari. Ma oggi? Vendiamo armi a molti Paesi e non sappiamo dove vanno a finire. E durante l’ultima guerra eravamo proprio neutrali? Va bene che...