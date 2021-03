Caro Silini, torno a parlare della crisi del coronavirus riprendendo l’ultimo tema che aveva toccato nella sua risposta (cfr l’edizione del 24 febbraio): l’amore. «Amiamoci», scriveva, «ne usciremo» (dalla pandemia). Ma amarsi vuol dire condividere, sostenersi, sacrificare un po’ di sé per il bene dell’altro. Le misure contro la pandemia ci hanno invece portato nella direzione contraria: siamo più distanti, più diffidenti, più ripiegati su noi stessi. Nel momento in cui più avremmo bisogno di solidarietà umana, ci è stato detto di stare lontani gli uni dagli altri, per proteggere la salute dei nostri corpi. Ma la salute delle nostre anime, non conta anche quella? Gesù, che badava più alla salute dell’anima, non scacciava i malati, anzi. Certo, lui era protetto dall’alto, noi possiamo proteggerci...