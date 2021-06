La scelta di Federer? Quasi quasi mi commuovo

Caro Carlo, sfrutto questo spazio per inviare una lettera a Federer (Roger, ma io lo chiamerò affettuosamente Ruggero), che recentemente si è ritirato dal Roland Garros. Ruggero, abbiamo capito che punti tutto su Wimbledon 2021, ma giocare il Roland Garros per poi ritirarTi allo stadio dell’ottavo di finale non Ti fa onore.Temevi forse di subire una lezione da Matteo, una restituzione della cortesia inflitta a Wimbledon 2019? Tanti giocatori anelano a giungere allo stadio di un ottavo del grande slam , Tu lo raggiungi e getti la spugna per preservare il fisico? Non mi sembra corretto uscire di scena così, non è da campioni : avresTi , secondo il mio non troppo modesto parere, accettare l’eventualità di soccombere sul campo e non a tavolino. Mi dispiace, ma con il Tuo team avrete certamente...