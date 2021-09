Egregio Signor Silini, a proposito del «matrimonio per tutti» contesto in assoluto lo scritto del Sig. Matthias Ebneter uscito sul Corriere che si riferisce solo alla forma burocratica senza considerare il lato psicologico e affettivo di un bambino, che per l’egoismo di una coppia omosessuale è concepito in provetta o in un utero in affitto. Sovente si sente dire che è meglio per lui crescere in una famiglia omosessuale che in una «normale» ma con detestabili dissidi, come se fosse scontato che in una famiglia omosessuale questa situazione non esisterebbe. E cosa dite di quei bambini che a scuola vedono i loro compagni con un papà e una mamma? Senza doversi chiedere da dove vengono e chi sono i genitori biologici? Non distruggiamo la natura umana come stiamo facendo con il globo. Per queste...