Il coronavirus ci ha messo alla prova e costretto a diversi sacrifici, tra cui adottare il distanziamento sociale, fare didattica a distanza e modificare le nostre abitudini. Di tutto questo ha beneficiato inizialmente la Natura. Circa un anno fa, c’è stata una vera e propria rivincita: daini, lepri e puma, che incuriositi hanno visitato le strade urbane deserte delle città, e acqua limpida e aria più pulita conseguenti alla diminuzione dell’inquinamento. Gli animali almeno per qualche mese hanno goduto del privilegio di vedere le parti invertite: noi confinati in pochi metri quadri e con spostamenti limitati, e loro liberi di farci visita e girovagare nel nostro habitat. Nonostante questi risultati meravigliosi dal punto di vista della riduzione dell’inquinamento, c’è adesso la corsa per...