Lo stampino dei maschi e delle femmine

Unica. È questo l’aggettivo che meglio si addice quando penso alla donna. L’abbiamo sognata, l’abbiamo immaginata, l’abbiamo corteggiata e poi avvicinata e oggi abbiamo la fortuna di amarla e festeggiarla, seppur la festa della donna storicamente risulti essere un momento di ricordo triste per tutto quanto lei stessa ha dovuto subire. Non posso che cogliere la palla al balzo per ringraziarla e augurarle ogni bene, in ogni dove. Pensateci, la figura della donna ha caratterizzato la nostra esistenza, poter scrivere questa lettera che voi leggete è merito suo. E allora fermatevi con me e dedichiamole tutto lo spazio a disposizione per sottolineare l’importanza di quest’ultima nella nostra società, nel nostro cuore. Nelle vesti di mamma, di manager di successo, di compagna, di moglie e di figlia....