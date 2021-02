Lugano ormai è la città delle vetrine spente?

Molto tempo fa, quando tutto andava bene, il Club del Centro commissionò a Herbert Leupin, grande maestro dei grafici svizzeri, un cartellone turistico per Lugano. Conoscendo io l’artista, questi mi pregò di inventargli uno slogan, cosa che feci inventando «Lugano, città del mio cuore». Il cartellone ebbe successo e non è ancora stato dimenticato. Ora ho in mente un nuovo slogan: «Lugano, città delle vetrine spente». Ad ogni piè sospinto un negozio chiude in città e gli spazi rimangono vuoti: una lista di nomi sarebbe troppo deprimente. Dopo la bonanza delle banche luganesi e la loro scomparsa non sembra che il Municipio si preoccupi di trovare una nuova via per ridare a Lugano lo splendore e la rinomanza di una volta, nata a suo tempo dal successo del nostro impegno turistico. Potremmo trovare...