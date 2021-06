Ma chi è il von Clausewitz degli autogestiti?

Caro Carlo Silini, ho letto con meraviglia e un filo di costernazione la dichiarazione del Presidente dei molinari sull’occupazione dello stabile Vanoni: la stessa non può essere imputata ai molinari poiché non approvata dall’assemblea. Stupefacente segno dei tempi, la burocrazia inghiotte la rivoluzione, le sommosse non disciplinate dal Codex Seditio sono nulle e non avvenute. Quelli della mia età risparmiati dalla senilità ricordano: il ‘68 era diverso. Quindi un ancor lucido saluto da Alberto Bernardoni, Sorengo

La risposta

Caro Alberto Bernardoni, colgo una certa ironia nelle sue parole. E la capisco. Per fare una sciocchezza non c’è bisogno di un mandato ufficiale dell’assemblea, per quanto possa essere ufficiale il mandato di un movimento che contesta tutto quello che puzza di ufficialità....