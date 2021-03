Ma cosa ci fa l’oroscopo sul giornale?

Egregio signor Silini, ancora non ho capito cosa ci viene a fare l’oroscopo nel Corriere del Ticino. Andrà bene in qualche rivista di svago, oppure in un gratuito, ma nel nostro quotidiano? L’astrologia è una scienza antica (come l’alchimia) che merita interesse e rispetto e che può essere praticata seriamente e in buona fede, anche se io non ci credo per niente. Ma poi, pubblicare queste frasi anonime (chi è l’astrologo del Corriere?), stereotipate, impersonali e intercambiabili da un segno all’altro non è neanche divertente. Perfino il «Gratuito» fa finta di scientificità (si dice?), evocando pianeti e costellazioni! Questo spazio del giornale non potrebbe venire usato per cose più pertinenti, magari altri giochi come durante la POV (Prima Ondata del Virus)? Oppure una bella vignetta satirica...