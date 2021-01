Ma esiste una gerarchia dei genocidi?

Nei campi di sterminio nazisti non c’erano vittime più vittime di altre. Chi distingueva omosessuali, disabili, oppositori, testimoni di Geova, comunisti, rom, nobili, israeliti? Solo una stella: 11 milioni di morti nei campi, di cui 6 milioni di israeliti. E che dire delle vittime di altri genocidi, dagli amerindiani alla Bosnia, dagli Herrero al Rwanda, dai pellerossa alla Cambogia, dagli armeni agli aramaici. Genocidi e massacri toccano infatti molte tipologie di esseri umani, culture, Paesi e periodi. La Giornata cantonale della memoria è stata creata prima di quella internazionale (voluta dall’ONU per ricordare i drammi vissuti dalle popolazioni ebraiche) e vuole espressamente ricordare tutte le vittime e tutti i genocidi, non solo l’Olocausto. Ma entrambe le giornate ricorrono il 27 gennaio....