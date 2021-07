Ma quanto costa la bellezza delle cose?

Vi siete mai resi conto di quanto il design di un oggetto influisca molto più delle potenzialità e funzionalità di esso? Prendiamo, per esempio, qualunque prodotto del famoso marchio Apple: le persone vengono influenzate, più che dalle caratteristiche tecniche, dall’aspetto minimalistico ed elegante delle sue creazioni. Per esempio, possedere un iPhone conferisce prestigio rispetto a qualcuno con un cellulare di qualsiasi altro marchio. La gente, all’inizio, predilige l’estetica e la versatilità dell’apparecchio. Appunto non esiste un vero e proprio rivale di questa multinazionale, ciò che non è OS (sistema operativo di qualsiasi prodotto Apple) usa come sistema Android (per i telefoni) o Windows (per computer). In conclusione se un Samsung costa meno pur avendo caratteristiche migliori, perché...