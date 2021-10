L’Ufficio federale della sanità pubblica ha lanciato nelle scorse settimane una campagna per motivare i giovani a vaccinarsi tramite, a detta dello stesso ufficio, dei simpatici video che enfatizzano l’ironia. I video avrebbero lo scopo di disinnescare le paure diffuse nella fascia di età in questione. In uno dei clip divulgati vengono mostrati due giovani che fanno a gara a chi mangia più polvere di cannella con gli effetti del caso. I sottotitoli recitano: «Ecco due persone che temono i possibili effetti collaterali di una vaccinazione/ma sul serio?/fatevi vaccinare/la vaccinazione è molto più sicura di un’infezione da coronavirus e farsi vaccinare è molto più intelligente che mangiare cannella pura». Un’altra clip ci mostra un giovane con un fuoco d’artificio acceso, un razzo, nella patta...