Mandereste al macero un quadro di Caravaggio?

Ciao Carlo, volevo chiedere la tua opinione sulla biografia di Roth che è stata ritirata dalla vendita negli Stati Uniti. In un certo senso si tratta di una faccenda privata (leggere: «diritto» privato) e contrattuale tra autore ed editore, ma la decisione ha un impatto anche sul pubblico che magari era interessato a leggere il volume. Sarei curioso di poter leggere il tuo punto di vista!

Luca Brunoni, Neuchâtel

La risposta

Caro Luca Brunoni, comincio col riassumere la vicenda per i lettori che non la conoscessero. La biografia di uno dei maggiori scrittori del nostro tempo, Philip Roth, morto tre anni fa, annunciata come uno dei bestseller dell’anno, è stata ritirata il 6 aprile scorso dall’editore W.W Norton perché il suo autore, Blake Bailey, è stato accusato di abusi sessuali e almeno due...