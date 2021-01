Media troppo acritici durante la pandemia?

Durante la pandemia la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione è stata assai comprensiva, quasi sempre acritica, nei confronti delle autorità; per fortuna dei suoi lettori il CdT ha espresso critiche anche dure su alcune delle misure. Atteggiamento assai diverso nei servizi informazione della radio e televisione pubbliche: non ricordo che sia mai stato detto che il Ticino, coi suoi 200 morti da COVID per 100’000 abitanti, non solo è il cantone svizzero al primo posto di questa classifica, ma è la regione al secondo posto dopo la Lombardia al sud delle Alpi mentre i responsabili sanitari ticinesi e federali venivano presentati come eroi; mai una critica alle regole cervellotiche dei lockdown primaverili, al mancato potenziamento durante l’estate delle strutture ospedaliere COVID, al...