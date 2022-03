A parte le polemiche e l’histoirette in cui qualche volta ci impantaniamo e qualche volta ci divertiamo a sguazzare come paperette, c’è una chiara linea di tendenza a cui bisogna prestare molta attenzione. Si tratta della tendenza a sentirsi e definirsi particolarmente intelligenti, particolarmente svegli, particolarmente furbi perché si canta «fuori dal coro», si legge fuori dal «mainstream», e insomma si pensa di andare «contro corrente» come il famoso barcarolo della canzoncina. Ora, non è che le maggioranze abbiano sempre ragione. Anzi: solo nella storia degli ultimi cento anni hanno preso cantonate mostruose e tipicamente apprezzato più i barabba e gli animatori del villaggio vacanze che i profeti. Un sano spirito critico sarà sempre necessario per pensare con la propria testa invece che...