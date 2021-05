Non c’è un giorno che vale la pena di perdere

Un lettore di Mendrisio ci scrive di aver ritrovato un testo di sua figlia Giorgia (14 anni) scritto l’anno scorso e chiede di condividerlo e commentarlo. Ecco una nostra sintesi: «Viviamo in un’epoca materialista in cui molti ragazzi crescono senza avere assimilato i veri valori della vita, pensando che vivere ed essere ancora vivi il giorno seguente sia scontato. Buttiamo via secondi preziosi a litigare per nulla; a giocare ad un videogioco che in fin dei conti non ci porterà da nessuna parte; quando invece dovremmo vivere ogni giorno come fosse l’ultimo. Sapevo già che in questo periodo dell’adolescenza, dei miei giorni perduti ne avrei perso il conto: tra giornate intere di litigi, di emozioni; tra problemi inutili che mi causavano solo stress; tra troppi «no» che potevano trasformarsi...