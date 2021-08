Caro Carlo Silini, sono afflitta da una strana malattia: non riesco a schierarmi. Non mi mancano certo le idee. Ho opinioni che so sostenere e riesco anche a cambiare, ma mi viene il mal di pancia quando qualcuno si sente autorizzato a dare giudizi pubblicamente su un fatto accaduto, a nome di un gruppo che frequento (culturale, sportivo, virtuale o... della briscola) senza chiedermi cosa penso. In politica soffro del dubbio gaberiano «destra-sinistra»: mi viene un irrefrenabile prurito quando mi bollano «di sinistra» perché credo nell’integrazione dei rifugiati e ho improvvisi capogiri da attaccarmi ai muri se mi ritengono «di destra», visto che sono a favore dell’esercito svizzero. Eppure apprezzo chi s’impegna per la cosa pubblica; ci vuole energia e amore per il prossimo, ma mi trillano...