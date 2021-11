Scendendo in auto dai bei Monti di Condra ho sentito in radio la notizia secondo la quale solo il 30% dei malati di COVID accetta di partecipare a studi scientifici. E questo contro un fin qui normale 70% riscontrato nell’ambito di altre patologie. Per un reduce da una meningo-encefalite da morbillo inserito in tutti gli studi allora disponibili per comprendere questa terribile malattia e sviluppare terapie, questa cosa colpisce come uno schiaffo in faccia! Ma chi era contro i vaccini non era però a favore dei farmaci e delle terapie (ovviamente per i casi più gravi)? Ma se poi non si partecipa ai trial, come possiamo scoprirle e studiarle? Nel dubbio i soliti virologi-FB mi spiegano che in effetti le terapie in fondo non servono, perché di COVID raramente ci si ammala e basta la farmacia di...