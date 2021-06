Papa Francesco e la forza di un fiore

Caro Carlo, qualche giorno fa seguivo su TV2000 l’omelia dell’amatissimo Francesco Papa. Ogni volta piango, lui è un grande, ha un cuore immenso! La stranissima cosa, ciò che io vivo dentro, spesso i bui dell’anima come in questi giorni, lui ne parla. Accade spessissimo che siamo in sintonia, io percepisco certe cose e lui le dice. Non sono la classica «gesáta», faccio ciò che posso, come posso ma, a modo mio prego anche se ci sono giorni bui. E, come mia abitudine, scrivo poesie. Come questa (Pensieri cullati): Dinanzi al fiore si può/ meglio respirare,/i pensieri stolti, arroganti,/dalle radici allontanati/ affondano/nelle acque del lago/ in fondo alle stalagmiti/ là, dai raggi/ tra le fessure inoltrati/ trovano, con leggere carezze/ petali,/di soffici dolcezze.

Elena Ghielmini, Sorengo

