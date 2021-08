Per tutti, nella vita, arriva il momento di deporre i «ferri» del lavoro. Un momento non facile, pieno di commozione. E di rinunce, di resa, di impossibilità di continuare ad essere attivi come si vorrebbe. Capita anche ai preti quando l’età fa sentire il suo peso. E prossimamente anche a don Domenico Galli, parroco a Coldrerio, mio comune di origine. A don Domenico ho dedicato un capitolo nel mio libro «La filigrana dei giorni» (Ritter Edizioni, Lugano) prendendo a prestito i suoi pensieri pubblicati su un bollettino parrocchiale di dieci anni fa. Quasi un testamento spirituale che resiste nel tempo. Attuale. Vademecum per giovani e genitori. Vi si legge tutta la preoccupazione di un sacerdote confrontato con gli anni che passano e la società che muta di valori e tradizioni. A quasi novant’anni...