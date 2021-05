Perché cambiare le parole delle preghiere?

Caro Silini, sulla parità di genere, così come sul razzismo, c’è tutto un fervore di iniziative «di facciata» che sembrano mirare a risolvere il problema preoccupandosi delle parole anziché dei comportamenti. In questo trend mi sembra di poter collocare anche la recente modifica al testo del Confiteor recitato durante la Santa Messa: «Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle». Francamente, non mi pare che se ne sentisse il bisogno. Chi può mai aver pensato, recitando quella formula, di rivolgere il proprio pentimento, oltre che al Padre, ai soli membri maschi della Chiesa anziché all’intera comunità? In quasi 60 anni di celebrazioni eucaristiche, a me non è mai passato per l’anticamera del cervello! Però, la Chiesa cattolica ha voluto mostrare di adeguarsi ai tempi: eppure, stiamo...