Caro Signor Silini, una domanda iniziale e una domanda finale. Come dimostrare concretamente il nostro rispetto ed il nostro orrore riguardo alle sofferenze delle vittime della dittatura nazista? Mi colpiscono quelle comunità ebraiche che manifestano assieme ai parenti delle vittime del genocidio praticato dal partito comunista cinese (PCC) in danno delle minoranze etniche, religiose e politiche in Cina e in Tibet. «NEVER AGAIN!», « Mai più genocidio!» prometteva il mondo intero genuflesso davanti alle vittime dei campi di concentramento. Oggi incombono le Olimpiadi invernali a Pechino, che la propaganda del PCC utilizza per nascondere i suoi campi di concentramento. Alla consigliera federale Viola Amherd è stato chiesto dalla RSI perché il Governo svizzero non si allea al boicottaggio organizzato...