Dal 1. gennaio la nostra tv ha interrotto le informazioni economiche con i cambi e i corsi di borsa, per es. sulle pagine 655 e 610 e seguenti del Teletex. Lo stesso faranno le altre televisioni svizzere. Viene così a cessare un buon servizio di informazioni che la nostra tv offriva da molti anni, che era apprezzato per la semplicità e facilità d’uso e per la buona qualità delle informazioni date quasi in tempo reale. Fino a pochi anni or sono questo servizio era molto utile per molti. Le nuove generazioni usano con facilità le informazioni ricevibili con i vari mezzi di comunicazione elettronica, particolarmente i telefonini. Ma ci sono generazioni di utenti meno giovani che ancora usano il Teletext non solo per le informazioni economiche, ma anche per le altre che ci raggiungono rapidamente....