Politica, i giganti di ieri e i nani di oggi

Tempo fa il Corriere del Ticino aveva ospitato una mia lettera intitolata «Cercasi leader disperatamente». Adesso leggo che due altri «diversamente giovani» come Renzo Galfetti e Peter Rossi ricordano - l’uno a livello federale, l’altro sul piano comunale - tempi segnati da personalità politiche di spessore; personalità di cui oggi si avverte la mancanza. Certo, bisogna stare attenti ed evitare che l’autorevolezza diventi autoritarismo, ma è un’attenzione che si eserciterebbe volentieri pur di evitare la liquidità che caratterizza alcuni dei politici di oggigiorno. Che fare perché la classe politica torni ad avere la credibilità che sembra un po’ perduta? Da quando ero giovane il mondo è parecchio cambiato e indietro non si può comunque tornare ma, per favore, usciamo da questi tempi nei quali...