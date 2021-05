Pregi ed eccessi della tribù dei ciclisti

Caro Carlo, scrivo perché dove vivo io, a Tegna, c’è un grosso problema sulle strade: troppi ciclisti. Buona parte di quanti arrivano in bici dal Piano di Magadino invece di stare sulla pista ciclabile, all’altezza di Losone si immettono sulla strada per Ponte Brolla ed è un disastro. Non so se lo facciano perché la pista non è segnalata bene o per tagliare la strada. Forse proprio perché i cartelli indicatori non si vedono così chiaramente. Magari gli alberghi locali potrebbero informare meglio i loro clienti su questo aspetto. Fatto sta che spostarsi in auto da Losone a Ponte Brolla può essere impressionate. La strada è tortuosa e fare sorpassi a tre o quattro ciclisti è un azzardo, anche perché spesso ci sono dei bambini. Ci sono poi anziani che corrono quasi in mezzo alla strada e non a...