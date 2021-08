Non è mai facile trattare di un tema come lo sfruttamento delle persone costrette a prostituirsi per vivere (loro) e far fare profitti (ai loro protettori). Carlo Silini, lei lo ha fatto in un editoriale e un servizio che mantiene accesa, nel generale clima di condiscendenza silenziosa, la luce di un giudizio che rimane vero: la prostituzione è sfruttamento e grave limitazione alle scelte delle persone. Nessuna legge che permetta, organizzi o giustifichi l’esistenza di una tale intenzione potrà mai essere considerata un traguardo di civiltà. Questo nostro tempo, che si vuole tollerante e aperto a tutti i generi e a tutte le minoranze, che stigmatizza la violenza e le prevaricazioni, non può evitare di fare i conti con l’insopprimibile fragilità dell’essere, che nessun sistema giuridico o sociale,...