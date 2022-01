Caro Carlo, pur apprezzando che il «Corriere Più» di sabato 2 ottobre abbia affrontato un argomento delicato come quello dei nomadi svizzeri, mi permetto di manifestare la mia delusione (probabilmente perché ho amici nomadi svizzeri sedentarizzati) per non veder nominati i Sinti (è vero, una minoranza rispetto agli Jenisch). Ma soprattutto che manchi la sedentarizzazione forzata alla quale sono stati sottoposti, e ciò fino agli anni Settanta. Chiaramente è stata fatta in modo sempre più blando (o subdolo), passando dalle pratiche autoritarie di allontanamento dei bambini a pratiche molto più «soft» praticate dai servizi sociali (e parlo per cognizione di causa, in quegli anni ero assistente sociale) con interventi dello stile «se non vi mettete a vivere come tutti gli svizzeri, collochiamo...