Gentile Carlo Silini, desidero condividere questa segnalazione che avevo inoltrato a suo tempo (cioè durante la campagna di voto sulla legge COVID, qualche mese fa) alla polizia cantonale: «Segnalo che alcune sere fa sulla cantonale a Cadenazzo direzione Bellinzona sono apparsi all’improvviso gli attivisti no-vax, con maschere bianche e vestiti bianchi, come fantasmi e con enormi cartelli per fare votare No alle votazioni sulla legge COVID. Data la circolazione convulsa in quel momento, questa improvvisa apparizione potrebbe avere delle serie conseguenze, paura per chi guida ecc.». Ora, mi chiedo se l’agire dei no-vax è per spaventare le persone, se fare dei raduni non autorizzati sia lecito in un momento delicato come quello che tutti noi stiamo vivendo con un ritorno alla pandemia. Desidero...