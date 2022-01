Egregio signor Silini, premetto di non essere un ticinese DOC, mi considero ospite nel Ticino, sono limitato nel capire le peculiarità del suo folclore. Chiedo il suo aiuto per superare, forse capire al meglio, la scelta di agire per il bene di tutti... tanto decantata nel nostro sistema di milizia, pilastro della politica Svizzera, dai nostri politici e rappresentati del popolo eletti nel Gran Consiglio della Repubblica del Cantone Ticino. Seguo da tempo con interesse i lavori del Gran Consiglio. Con delusione, sdegno, irritazione in questi ultimi 5 anni non ricordo un inizio puntuale dei lavori. Venti (20’) minuti di ritardo e più, il 20 e 21 settembre 2021, rispettivamente 12, 8, minuti di ritardo. Cento (100) persone e più che iniziano il loro lavoro in ritardo: è inimmaginabile una situazione...