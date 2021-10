Condivido senza la minima riserva le nuove disposizioni riguardanti la pandemia da COVID-19 emanate dall’autorità federale e in vigore da lunedì 13 settembre. In quanto vicepresidente del Consiglio parrocchiale di Melide e quindi direttamente coinvolto nell’applicare le direttive per quanto toccano le celebrazioni liturgiche, mi rendo conto delle conseguenze che potranno prodursi in merito alla già non numerosa presenza alle Messe e alle altre celebrazioni. C’è un bel dire che anche quando si va al ristorante occorre declinare nome e cognome mostrando il certificato di avvenuta vaccinazione o compilando il foglietto per un eventuale tracciamento. In chiesa evidentemente si va con altro spirito e chiamati da altre motivazioni e quindi il dover riempire moduli con nome e cognome e numero di telefono...