Questo virus sta uccidendo la solidarietà?

Il 2020 è stato un anno vissuto col fiato sospeso: senza progettualità, senza prospettive, se non il vivere giorno per giorno. Per questo sembra un anno non vissuto, eppure c’è qualcosa che rimane e oltrepassa nel 2021, qualcosa di più grave della malattia e della crisi sanitaria, più problematico degli strascichi dell’impoverimento economico e della disoccupazione ed è quello che potremmo definire l’impoverimento umano. La distanza non è stata solamente fisica, c’è stato un allontanamento progressivo dalla vita degli altri, abbiamo progressivamente imparato a pensare solo a noi stessi, ai nostri interessi, ai nostri bisogni e alle nostre fatiche. C’è stata una scomparsa dell’altro e anche la solidarietà messa in atto è stata un fatto prevalentemente istituzionale, messo in atto dal Governo,...