A questo mondo ci sono troppe persone e regioni bisognose ed è ovvio che chi ha la possibilità contribuisca a dare una mano, ma le richieste sono molte e bisogna fare una scelta. Di solito tengo in considerazione le associazioni controllate da ZEWO e non verso ad annaffiatoio bazzecole. Mi dà però molto fastidio quando ricevo cartoline, calendari, adesivi ed altri oggetti vari, la cui destinazione è sovente il bidone della spazzatura. Ritengo che questo sistema potrebbe funzionare così: certe persone effettuano il versamento per una questione di coscienza (non vogliono tenere qualcosa senza pagarlo); altri ritornano il tutto senza affrancatura (refusé) ed altri tengono o buttano. Io a queste associazioni ritorno gli allegati (con francobollo) assieme ad un mio commento e le prego di stralciare...