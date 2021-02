Riaprite le librerie, sono le farmacie dell’anima

Condivido pienamente il contenuto della lettera di Maria Grazia Rabiolo sull’incomprensibile decisione di chiudere le librerie lasciando invece aperti negozi la cui utilità quotidiana mi sembra alquanto discutibile. Meglio la zappa o il rastrello piuttosto che un buon romanzo? Stare all’aria fa senz’altro bene ma siamo in inverno e si sta volentieri in casa. Magari come sostengono Ella Berthoud e Susan Elderkin, autrici di un divertente volume dal titolo «Curarsi con i libri», cercare quello che potrebbe essere il «rimedio letterario per ogni malanno». Dall’A come Abbandono fino alla X di Xenofobia, in 636 pagine si possono trovare consigli di lettura, ricette per l’anima e il corpo sotto forma di titoli di libri che ci potrebbero aiutare a superare momenti difficili. In questo libro non esistono...