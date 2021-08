Si può vivere a 60 anni dentro una cabina telefonica? La domanda può sembrare retorica almeno finché non ti trovi di fronte a lei, Iasmina che ha preso dimora in una vecchia cabina all’inizio del mercato rionale di via Pavese a Torino. Come ci sia arrivata è una lunga storia. I servizi sociali sono intervenuti, così come la Circoscrizione, ma Iasmina ha detto «di non aver bisogno di nessun aiuto, né di una visita ambulatoriale». È la sua volontà, ma può esservi una scelta libera quanto si vive in strada? Rispettare la persona significa lasciarla libera di dormire in strada? Ma è giusto usare la forza verso una persona che «non fa male a nessuno» si chiede la signora Rosanna che tutti i giorni fa la spesa al mercato, forse, prosegue, «fa male alla nostra coscienza, come un fatto che vorremo...