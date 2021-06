Caro Carlo, recentemente hai trattato il delicato argomento relativo di rendere pubblico o meno il nome di chi è indagato di reati. Oggi ti sottopongo un quesito relativo al fatto se, quando i giornalisti commentano un fatto di cronaca, devono o meno esprimere una loro opinione di parte. È normale che tutti possano avere una propria idea politica ma personalmente ritengo più corretto che chi è chiamato a dare informazioni su fatti avvenuti, lo deve fare in modo neutro senza parteggiare per una parte o l’altra e lasciare al lettore o all’ascoltatore di giudicare cosa è meglio. Da tempo non seguo più il Quotidiano della RSI in quanto ritengo che diversi giornalisti sono smaccatamente di parte e perciò non danno un’equa informazione: ascolto molto più volentieri il notiziario delle 18.00 di TeleTicino...