Stare ritti davanti al mare dell’aldilà

Egregio signor Silini, ho quasi 77 anni ma non mi faccio vaccinare. Da più di 30 anni non sono più stata malata di influenza e il mio unico rimedio è rimasto l’aceto dei quattro ladroni antidoto contro la peste nel medioevo; quindi se combatteva la peste, combatterà pure il coronavirus. Ma non mi faccio vaccinare anche per una semplice ragione: sono ormai alla fine del mio percorso terrestre, non faccio parte di una categoria a rischio ma a una privilegiata, che non si deve preoccupare dello stipendio perché la pensione arriva ogni mese, non ho più doveri imprescindibili e mi godo la vecchiaia. A differenza dei giovani, dei padri di famiglia, delle forze lavoro che avrebbero dovuto essere le prime categorie ad essere vaccinate, in fondo sono quelli che ci pagano le assicurazioni sociali. Ho...