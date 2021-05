Super League, io sto con Rummenigge

Egregio Signor Silini, Le scrivo per dire due parole su un episodio di «cronaca» che in questi giorni sta attirando molta attenzione a livello mondiale: il progetto, ormai fortunatamente tramontato, della cosiddetta «superlega» calcistica. Essa avrebbe dovuto concentrare in un «supercampionato» le migliori squadre del calcio europeo, sottraendole ai campionati nazionali e alle competizioni continentali. Posso francamente dirLe che non sono assolutamente un’appassionata di calcio, ma questo progetto mi ha profondamente amareggiata ed irritata nello stesso tempo. Alcune centinaia di «superprivilegiati» economici non volevano perdere questa posizione nonostante la drammatica situazione pandemica generale e la condizione di miseria in cui si trovano centinaia di milioni di persone. Il denaro...