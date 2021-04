Tolleranza: Voltaire, quanto ci manchi

Caro Carlo, un tema che secondo me urge toccare con saggezza e delicatezza è quello della tolleranza, così come la intendeva Voltaire. Si tratta di ricordare che è un valore essenziale al buon funzionamento di una comunità costruita sulla democrazia. Tuttavia viene stravolto dalla nostra società politica e civile nello slogan della «tolleranza zero». Una reazione di chiusura, indignata e istintiva, al sogno irrealizzato dell’«andrà tutto bene». Il riferimento è al bisogno collettivo e piuttosto perbenista di vedere la forza usata contro i giovani che chiedono spazi. Il pericolo è quello di rinunciare al dialogo e alla comprensione del problema facendo la gara a chi urla di più, dimenticando che il consenso è più forte di un esercito in tenuta antisommossa. Aggiungo che mi sembra uno dei grandi...