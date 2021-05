Va di moda «straparlare» di genere?

Di questi tempi va di moda lo straparlare di genere. Sembra quasi che la popolazione sia costituita solo da maschilisti e femministe in continua disputa tra di loro nell’intento di smantellare la società. È ovvio che viviamo in tempi non rosei che in certo qual modo ci hanno resi schiavi di un egoismo insaziabile. Da una parte, anche con l’ausilio degli stupefacenti, subordinando il vivere a guadagni smodati, mentre dall’altra c’è gente sempre più povera anche alle nostre latitudini. Tenuto contro che la «parità vera» l’avevano già promessa gli estremisti di destra e di sinistra nel passato, causando distruzioni vergognose negli ultimi conflitti mondiali, sarebbe bene fare un nuovo ragionamento. La donna e l’uomo sono i due elementi essenziali per formare la vera famiglia umana, che stando...