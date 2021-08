Vorrei rivolgermi alle donne incinte che si stanno chiedendo se vaccinarsi. Diversi studi hanno portato esperti ed enti a raccomandare anche alle donne in gravidanza di farlo. Ma nonostante i pareri delle associazioni di categoria e dei camici bianchi, soprattutto come donne incinte (categoria delicata a cui fino a poco fa si consigliava di non vaccinarsi, perché mancavano dati), ci si sente molto incerte, anche perché stiamo decidendo pure per qualcun altro a cui teniamo immensamente. Io ho appena fatto il vaccino, sono alla 35esima settimana di gravidanza e sono giunta a questa conclusione dopo averci riflettuto e dopo aver interpellato direttamente diversi medici, tra cui il pediatra, la ginecologa e alcuni che stanno seguendo l’evoluzione della pandemia e i dati statistici da molto vicino....