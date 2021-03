Il 25 agosto 2005 l’Associazione Archivi Riuniti delle Donne Ticino (AARDT) scriveva ai Comuni invitandoli a intestare vie o piazze a figure femminili, a pioniere in vari ambiti. Cosa è successo in 15 anni? AARDT, attraverso il progetto Tracce di donne, ha realizzato 105 studi biografici dedicati a donne ticinesi dell’Ottocento e del Novecento (vedi www.archividonneticino.ch/). Non pochi Comuni, gli Enti regionali per lo sviluppo e numerose fondazioni hanno contribuito al finanziamento di questi studi, dimostrando impegno culturale per la storia delle donne. Swisstopo raccomanda l’approccio di genere nelle scelte degli odonimi e i Comuni possono trovare ispirazione consultando AARDT e Tracce di donne. Proprio in questi giorni la Città di Mendrisio intitola una piazza e sei vie a figure femminili....