Test headline carousel and future preview

proprio medico per un controllo, in modo da valutare l’effettiva causa di questo problema. Più spesso si tratta di una cattiva circolazione sanguigna periferica, ma potrebbe essere il segnale di qualcosa di più serio, come l’ipotiroidismo o una possibile anemia.

Per allontanare una costante sensazione di freddo ci sono in realtà dei rimedi su cui è possibile far affidamento. Uno dei più comuni è la crema per le mani. Spalmarle con prodotti che contengono grassi, infatti, permette sia di innalzare la soglia del dolore, ma anche di proteggerle dal freddo e fa sì che non si screpolino.

Un altro consiglio è quello di evitare il fumo perché il tabacco rende più sensibili alla sensazione di freddo, peggiorando la circolazione periferica. Questo avviene perché è un elemento vasocostrittore che ostacola il flusso del sangue e il restringimento provoca un calo della temperatura in quanto il sangue diventa meno caldo nelle nostre estremità.

Anche il contatto diretto con qualcuno (come un abbraccio) potrebbe essere un altro rimedio per far alzare la temperatura in modo naturale, come anche mettere le mani sotto le braccia aiuta. O ancora, è consigliabile muovere costantemente non solo t

©CdT.ch - Riproduzione riservata