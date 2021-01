Benedicta Froelich, scrittrice italo-svizzera nota per l’ottimo romanzo su Lawrence d’Arabia Nella sua quiete, si conferma narratrice di grande respiro di storie emblematiche. Stavolta, con L’indicibile inverno, ci racconta la spedizione Scott verso il Polo Sud, eroica e tragica, che ha caratterizzato i sogni e gli incubi della giovinezza di parecchi di noi. È la storia di Apsley Cherry-Garrard, un giovane nobiluomo inglese alle prese col mal di vivere. Cherry, come lo chiamano gli amici, trova la sua occasione nella spedizione compiuta nel 1920 da Robert Falcon Scott nel terribile scenario dell’Antartide alla ricerca sia di importanti dati scientifici sia del raggiungimento, per la prima volta, del Polo meridionale. La spedizione fallì per una serie di ragioni, non ultima lo smacco di vedersi precedere sul traguardo polare dall’esploratore norvegese Roald Amundsen. Ma la spedizione fu una palestra imprescindibile di vita per Cherry, che vi trovò l’amicizia e la condivisione umana in condizioni estreme. La sua storia è narrata da Frida, una giovane scrittrice anch’essa alle prese con un’esperienza bipolare, ma ben decisa a seguire le tracce, i sentimenti, la ribellione al destino di Cherry. Romanzo dal forte impatto emozionale e pervaso da un indubbio valore etico attribuito all’impresa di Cherry e di chi lo segue e racconta, L’indicibile inverno è un libro che ci insegna parecchie cose sulla resistenza umana.