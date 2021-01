La città dal mantello rosso, il romanzo che ha dato notorietà ad Asli Erdogan, scrittrice turca fra i migliori rappresentanti delle lettere del suo Paese, è del 2001 ma viene proposto oggi in versione italiana da Garzanti. Asli, ovvero Özgür, la protagonista della sua avventura brasiliana, ha davvero vissuto a Rio de Janeiro in un momento particolare della sua vita quando, ancora molto giovane, anelava a scrivere un grande romanzo «dal vivo». Quale migliore occasione di farlo se non un prolungato soggiorno nella città «dal mantello rosso», in cui tutto il meglio ma soprattutto il peggio accade allo stesso momento in un inestricabile intreccio di passionalità, violenza, rifiuto di ogni regola civica e aggressione della natura. Questa strana donna, Özgür, dagli occhi chiari e dai capelli scuri, pallida, emaciata, europea di Istanbul, pulsante anche se riottosa, alla ricerca della vera vita, condurrà la sua personale battaglia ai margini di una delle favelas più terribili di Rio dove di domenica si spara e in settimana ci si nasconde. Percorso narrativo e pure poetico alla scoperta di sé in un ambiente selvaggio per qualsiasi europeo che vi si avventuri, La città dal mantello rosso, con i suoi personaggi estremi – il grande pittore Oliveira, ad esempio – imprime l’orma di Asli Erdogan sulla letteratura europea.