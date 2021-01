Che cosa fanno i bambini ticinesi, relegati dall’orribile lockdown e annessi e connessi sempre più spesso in casa? Beh, se ne stanno a sognare alla finestra. Ed è così, stando e sognando alla finestra di casa sua, che inizia l’avventura della ragazza Anna nel volume illustrato di Lisa Albizzati, giovane grafica di casa nostra, Il viaggio di Anna alla scoperta del Ticino. Il libro è dedicato a tutti i bambini in cerca d’evasione e si svolge come una fantastica corsa all’inseguimento di uno scoiattolo volante che, a mo’ di imperterrita guida turistica, si presenta davanti agli occhi di Anna proprio nei luoghi più scenografici del nostro cantone. Ecco allora Anna che insegue lo scoiattolo dispettoso fra i Castelli di Bellinzona, sul ponte tibetano di Carasc (che si trova tra Monte Carasso e Sementina e non dalle parti di Kathmandu...), sulla slittovia del Monte Tamaro, presso l’antico cancello del parco Ciani a Lugano, temendo ma non troppo il leopardo del Festival del film di Locarno, per infine acchiapparlo (lo scoiattolo) sul ponte romano della Val Verzasca. Un’avventura in parole e immagini per i piccoli e i piccolissimi fra colori e storia patria e con l’ulteriore stimolo (sempre per i piccolissimi) della ricerca di un topolino azzurro che si nasconde fra le pagine. Il Ticino? Si scopre anche così.