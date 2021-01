Andrew Miller è uno scrittore inglese che ha girato il mondo. Autore di un buon numero di romanzi valutati positivamente da critica e pubblico, fra cui Ossigeno e Casanova innamorato, nel 2015 (la traduzione in italiano è del 2017) Miller ha offerto ai suoi lettori lo splendido La traversata, la storia di Maud, una giovane scienziata inglese cresciuta in un ambiente riservato. Bella e affascinante, ma all’apparenza priva di emozioni, Maud conoscerà in un cantiere velico il ricco e spensierato Tim, con cui convolerà a nozze quasi suo malgrado. Anche la nascita di una figlia a prima vista non cambierà le cose: Tim farà il «mammo» mentre Maud continuerà col suo lavoro specialistico in una grande ditta di prodotti farmacologici. È la morte della bambina in un incidente stradale a sovvertire la vita piena/vuota (dipende dal punto di vista in cui la si vuol guardare) di Maud. Tim si rifugerà dai genitori, mentre Maud deciderà di compiere la traversata dell’oceano Atlantico sulla loro barca a vela, lunga 30 piedi, la Lodestar. Il viaggio in solitaria di Maud, la sua traversata esistenziale, si svolgerà tra un acuto dolore che non ha rivelato a nessuno e la voglia di autoannullamento. Sbarcherà su una costa lontana, probabilmente da qualche parte in Brasile, dove verrà accolta da una comunità di orfani. Romanzo accurato e pieno zeppo di piccole e grandi sorprese, La traversata di Miller lascia il segno.