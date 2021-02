La capobanda, romanzo per adolescenti di Cinzia Tani, tratta uno dei temi più urgenti della società giovanile: il bullismo. Le angherie subite da ragazze e ragazzi in classe, per strada, durante gli svaghi da gruppi di altri ragazzi «dominanti» sono un problema serio, amplificato dalle reti sociali in grado di ingigantire screzi e piccole vendette. Clarissa, la futura capobanda, decide quindi di riunire attorno a sé alcuni amici in preda allo stesso problema: l’essere estromessi e vessati. Le fobie di cui soffrono questi ragazzi diventeranno i loro punti di forza. Il fare gruppo li renderà meno vulnerabili agli attacchi dei bulli. La capobanda è un coacervo di sensibilità e di intelligenza.