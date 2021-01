Florinda Balli, autrice ticinese di fantasy dalla spiccata predilezione per temi come le dimensioni plurime, la ricerca dell’anima immortale e l’epopea della sacra coppa del Graal, ci regala un nuovo romanzo, Il manoscritto di Clavel, che farà felici i cultori del genere. Stavolta l’azione (ma sarebbe meglio parlare di riflessione ed emozione) si svolge in una città sul lago, che ricorda per molti tratti Lugano, avanti e indietro nel tempo e nello spazio alla ricerca dell’ineffabile segreto della coppa sacra, il Graal. In effetti, il protagonista, uno psichiatra, si imbatte nella storia del manoscritto di un romanzo, scritto dal celebre Clavel durante i convulsi anni in cui in Germania imperversava il nazismo, che narra del Graal. Sarà proprio per impedire ai nazisti di impadronirsi del manoscritto che Clavel affiderà il romanzo all’amico Franz, affinché quest’ultimo lo distrugga. Ma Franz non se la sentirà di bruciare un’opera di siffatto valore e la caccia al manoscritto rimarrà aperta per i decenni a venire. Michael Wagner, lo psichiatra, aiutato e al contempo osteggiato da Anne Mermoz, e guidato dall’ultraterrena Alix, si cimenterà con l’arduo compito. Senza svelare il finale a effetto, si può tranquillamente dire che gli amanti del genere fantasy troveranno pane per i loro denti nel labirintico intrico del manoscritto di Clavel.